The Prodigy випустили новий кліп Need Some1

Британський гурт The Prodigy випустив кліп на пісню Need Some1, яка увійде до нового альбому No Tourists.

Кліп Need Some1 The Prodigy вже зібрав понад 235 тис. переглядів на YouTube.

Режисером відео виступив Пако Ратерта.

Реліз нової платівки, до якої увійдуть 10 композицій, відбудеться 2 листопада.

До слова, The Prodigy – популярний британський музичний колектив, що утворився в 1990 році і орієнтований на електронну музику.

Поряд з Fatboy Slim, The Chemical Brothers і The Crystal Method, The Prodigy є піонерами жанру бігбіт, який здобув популярність у 1990-і і 2000-і роки.

