Жартував про педофілію і згвалтування: Disney звільнила режисера Вартових галактики

Американська кіностудія Walt Disney Studios звільнила режисера Джеймса Ганна, який зняв обидві частини фільму про супергероїв Вартових галактики.

– Образлива поведінка і заяви, які були виявлені в стрічці Джеймса в Twitter, є неприйнятними і несумісними з цінностями нашої студії, і ми розірвали з ним ділові відносини, – прокоментував президент Walt Disney Studios Алан Хорн, передає The Hollywood Reporter.

Ганна також усунули від керівництва над зйомками третьої частини Вартових галактики, яка повинна вийти в 2020 році.

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Увагу до цих постів привернув ультраправий письменник Майк Сернович. Він відшукав старі твіти Ганна і на їх основі звинуватив його в педофілії.

Однак режисер у своєму Twitter написав, що люди, які стежать за його кар’єрою, знають, що він був провокатором і говорив на теми-табу.

– Не скажу, що я став краще, але я дуже, дуже змінився за останні роки. Сьогодні я намагаюся вкоренитися в любові та злагоді і відчувати менше гніву. Раніше я вибачився за гумор, який заподіяв людям біль. Мені дійсно було шкода, – написав Ганн.

Раніше Факти ICTV писали, що член знімальної групи Грег Брукс подав позов проти американського актора Джонні Деппа, який двічі його вдарив під час зйомок в Лос-Анджелесі в квітні 2017 року.