Аквамен – перший трейлер нового супергеройського фільму

У мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.
В Youtube опублікували перший трейлер фільму про Аквамена, який вже з’являвся у Лізі справедливості.
Роль супергероя, як і раніше, зіграє Джейсон Момоа.
За сюжетом стрічки, Аквамену доведеться повернутися в Атлантиду, де його брат хоче почати війну зі “світом суші”.
Крім масштабних баталій, можна також побачити, що у фільмі з’явиться суперзлодій Чорна Манта.
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Прем’єра стрічки запланована на грудень 2018 року.
До слова, студія Disney розповіла про дати виходу своїх фільмів до 2020 року.
Відео: Warner Bros. Pictures/Джеймс Ван
Фото: Warner Bros. Pictures/Джеймс Ван
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