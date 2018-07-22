PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Хлопчик-супергерой - трейлер фільму Шазам/

Хлопчик-супергерой – трейлер фільму Шазам

Компанія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер фільму Шазам.

Шазам

В Youtube опублікували перший трейлер фільму Шазам, який розповість про супергероя з всесвіту DC.

За сюжетом стрічки, хлопчик отримує силу ставати супергероєм, вимовивши слово “шазам”.

У трейлері показали, як він опановує нову силу і бореться зі злочинністю.

Реліз фільму намічений на квітень 2019 року.

Читайте: Від творців Сімпсонів – перший трейлер мультсеріалу Розчарування

До слова, у мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.

Відео: Warner Bros. Pictures/Девід Сандберг

Фото: Warner Bros. Pictures/Девід Сандберг

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Аквамен
Аквамен – перший трейлер нового супергеройського фільму
Жартував про педофілію і згвалтування: Disney звільнила режисера Вартових галактики
Топ-10 найкращих фільмів та серіалів 2018 року
Аді Роговцевій 81 рік! Чим підкорила публіку актриса
Український фільм отримав гран-прі на міжнародному фестивалі
Топ-5 фільмів жахів, які варто подивитися в п’ятницю 13
Людина мураха та Оса
Людина-мураха та Оса – перші відгуки на новий блокбастер
Найкращий фільм і серіал 2018 за версією MTV Movie Awards
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка