Хлопчик-супергерой – трейлер фільму Шазам

Компанія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер фільму Шазам.
В Youtube опублікували перший трейлер фільму Шазам, який розповість про супергероя з всесвіту DC.
За сюжетом стрічки, хлопчик отримує силу ставати супергероєм, вимовивши слово “шазам”.
У трейлері показали, як він опановує нову силу і бореться зі злочинністю.
Реліз фільму намічений на квітень 2019 року.
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До слова, у мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.
Відео: Warner Bros. Pictures/Девід Сандберг
Фото: Warner Bros. Pictures/Девід Сандберг
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