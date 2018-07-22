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Від творців Сімпсонів – перший трейлер серіалу Розчарування

У мережі опублікували трейлер мультсеріалу Розчарування, від режисера Метта Грейнінга.

Розчарування

В Youtube опублікували трейлер мультсеріалу Розчарування, від творця Сімпсонів, режисера Метта Грейнінга.

Сюжет мультсеріалу розповість про принцесу, яка тікає зі свого весілля, щоб самостійно творити свою долю. Супроводжувати її в пригодах будуть ельф і біс.

У трейлері ясно дали знати, що і в Розчаруванні буде присутній фірмовий гумор Грейнінга.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів та серіалів 2018 року

Подивитися перший сезон мультсеріалу можна буде вже 17 серпня у стрімінговому сервісі Netflix.

До слова, у мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.

Відео: Netflix

Фото: Netflix (Скріншот)

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