Американець розлучився з відомою мексиканською телеведучою і моделлю Янет Гарсією через Call of Duty.

Чоловік заявив, що бажає сконцентруватися на своїй кіберспортівной кар’єрі і йому не вистачає часу, пише The Sun.

Хлопець, гравець команди compLexity Gaming в Call of Duty, заявив на своєму YouTube-каналі, що у нього немає часу на свою дівчину.

Читайте: Українські геймери з NAVI виграли $125 тис. на турнірі з CS

Він також зазначив, що бажає зосередитися на грі і поліпшити свої виступи. А коханій він приділяти достатньої уваги не міг, і це дуже її засмучувало.

27-річну Янет Гарсію називають найсексуальнішою ведучою прогнозу погоди.









Геймер кинув найсексуальнішу телеведучу заради Call of Duty / 5 фотографий

Нагадаємо, Сергій Шнуров і Матильда розлучилися після 10 років шлюбу. Новина стала несподіванкою для шанувальників.

Фото: faze_censor