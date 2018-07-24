Американець розлучився з відомою мексиканською телеведучою і моделлю Янет Гарсією через Call of Duty.
Чоловік заявив, що бажає сконцентруватися на своїй кіберспортівной кар’єрі і йому не вистачає часу, пише The Sun.
Хлопець, гравець команди compLexity Gaming в Call of Duty, заявив на своєму YouTube-каналі, що у нього немає часу на свою дівчину.
Читайте: Українські геймери з NAVI виграли $125 тис. на турнірі з CS
Він також зазначив, що бажає зосередитися на грі і поліпшити свої виступи. А коханій він приділяти достатньої уваги не міг, і це дуже її засмучувало.
27-річну Янет Гарсію називають найсексуальнішою ведучою прогнозу погоди.
Геймер кинув найсексуальнішу телеведучу заради Call of Duty / 5 фотографий
Нагадаємо, Сергій Шнуров і Матильда розлучилися після 10 років шлюбу. Новина стала несподіванкою для шанувальників.
Фото: faze_censor
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+