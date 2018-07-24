Помер актор серіалу Щасливі разом

У віці 39 років у лікарні, у результаті ускладнень після перенесеної пневмонії, помер актор Олександр Ісаков.
Про це пише НСН.
На сцені театру Ісаков брав участь у таких постановках, як Лускунчик і мишачий король, Божевільний день, або Одруження Фігаро тощо.
Глядачам він також відомий за ролями у серіалах Холостяки, Моя любов, Атлантида, Щасливі разом, Безмовний свідок і Черговий ангел.
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До речі, в Лос-Анджелесі помер музичний менеджер Джозеф Джексон, батько Майкла Джексона. Йому було 89 років.
ФОТО: kinopoisk.ru
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