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Помер актор серіалу Щасливі разом

У віці 39 років у лікарні, у результаті ускладнень після перенесеної пневмонії, помер актор Олександр Ісаков.

Про це пише НСН.

На сцені театру Ісаков брав участь у таких постановках, як Лускунчик і мишачий король, Божевільний день, або Одруження Фігаро тощо.

Глядачам він також відомий за ролями у серіалах Холостяки, Моя любов, Атлантида, Щасливі разом, Безмовний свідок і Черговий ангел.

Читайте: Померла зірка серіалу Санта-Барбара Елмар Вендел

До речі, в Лос-Анджелесі помер музичний менеджер Джозеф Джексон, батько Майкла Джексона. Йому було 89 років.

ФОТО: kinopoisk.ru

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