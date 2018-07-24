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У Грі престолів з’являться нові персонажі – ЗМІ

У продовженні культового серіалу Гра престолів з’являться нові персонажі. Поповнитися повинна сім’я Фреїв. Також шукають “дівчинку з Півночі”.

Директор із кастингу серіалу Гра престолів Ніна Голд продовжує відбирати акторів на нові ролі, незважаючи на те, що зйомки фінального сезону скоро завершаться, пише Metro.

Сценарій продовження, прем’єра якого запланована на квітень 2019 року, буде заснований на неопублікованих частинах Пісні льоду та полум’я Джорджа Мартіна.

Найімовірніше, поповниться сім’я Фреїв – з’являться одразу три персонажі.

Крім того, йде відбір акторів на ролі “дівчинки з Півночі”, “моряка”, “красуні”, “фермера з Півночі” та інших.

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Не так давно в мережі заявили про завершення зйомок останнього сезону популярного серіалу Гра престолів.

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