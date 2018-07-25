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Демі Ловато госпіталізували через передозування наркотиками – ЗМІ

25-річна поп-виконавиця Демі Ловато знаходиться у лікарні в Лос-Анджелесі з підозрою на передозування наркотиками.

Демі Ловато

Демі Ловато знаходиться у стабільному стані, її життю ніщо не загрожує, повідомляє ВВС.

– 25-річна дівчина була знайдена без свідомості з симптомами передозування, можливо героїном, – йдеться у повідомленні.

Ловато багато років бореться із залежністю від алкоголю і наркотиків. У березні минулого року співачка відзначила шість років повної тверезості.

У недавньому відео на YouTube співачка зізналася, що почала вживати наркотики в 17 років, коли вперше спробувала кокаїн.

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Демі Ловато повинна була завершити свій тур Tell Me You Love Me концертом в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, в четвер.

Знаменитості, серед яких співачка Аріана Гранде, телеведуча і ЛГБТ-активістка Еллен Дедженерес бажають Ловато якнайшвидше видужати.

У мережі набирає популярності хештег #PrayforDemi.

До слова, у Москві помер Олександр Ісаков. Зірка серіалу Щасливі разом пішов із життя через ускладнення після перенесеної пневмонії.

Фото: Dreamstime

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