Найбагатша зірка Instagram

Мобільний сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок в Instagram.

В Instagram Rich List 2018 перше місце зайняла американська модель і підприємець Кайлі Дженнер. Вартість однієї її рекламної публікації досягає $1 млн.

Їй вдалося обігнати свою сестру Кім Кардашян, яка зайняла в рейтингу 4 місце з середньою вартістю рекламного поста в розмірі $720 тис.

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Друге місце зайняла співачка Селена Гомес. Вартість рекламного поста в акаунті поп-зірки становить $800 тис. Трійку лідерів замикає футболіст Кріштіану Роналду, реклама в акаунті якого обійдеться в $750 тис.

Топ-10 найбільш високооплачуваних зірок Instagram:

Кайлі Дженнер, $1 млн Селена Гомес, $800 тис Кріштіану Роналду, $750 тис Кім Кардашьян, $720 тис Бейонсе, $700 тис Дуейн Джонсон, $650 тис Джастін Бібер, $630 тис Неймар, $600 тис Ліонель Мессі, $500 тис Кендалл Дженнер, $500 тис

Раніше Факти ICTV писали, що журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.

Фото: kyliejenner