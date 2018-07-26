Найбагатша зірка Instagram

Мобільний сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок в Instagram.
В Instagram Rich List 2018 перше місце зайняла американська модель і підприємець Кайлі Дженнер. Вартість однієї її рекламної публікації досягає $1 млн.
Їй вдалося обігнати свою сестру Кім Кардашян, яка зайняла в рейтингу 4 місце з середньою вартістю рекламного поста в розмірі $720 тис.
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Друге місце зайняла співачка Селена Гомес. Вартість рекламного поста в акаунті поп-зірки становить $800 тис. Трійку лідерів замикає футболіст Кріштіану Роналду, реклама в акаунті якого обійдеться в $750 тис.
Топ-10 найбільш високооплачуваних зірок Instagram:
- Кайлі Дженнер, $1 млн
- Селена Гомес, $800 тис
- Кріштіану Роналду, $750 тис
- Кім Кардашьян, $720 тис
- Бейонсе, $700 тис
- Дуейн Джонсон, $650 тис
- Джастін Бібер, $630 тис
- Неймар, $600 тис
- Ліонель Мессі, $500 тис
- Кендалл Дженнер, $500 тис
Раніше Факти ICTV писали, що журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.
Фото: kyliejenner