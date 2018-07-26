Не красти, а купити! – заява Макаревича по Криму

Про це він заявив в ефірі радіо Ехо Москви.

– Я вважаю, що якщо так був необхідний Крим, ось настільки вже необхідний, що жити без нього Росія не могла, то можна було знайти інші шляхи. Домовитися, купити, знайти спосіб. Взагалі-то домовляються якось дипломати, країни. Тим більше, що вони так хотіли жити в Росії, як ви стверджуєте. Ось вони б пораділи. І я б туди із задоволенням їздив, – розповів Андрій.