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Не красти, а купити! – заява Макаревича по Криму

Лідер Машини часу Андрій Макаревич заявив, що РФ не повинна була красти Крим, а варто було домовитися цивілізовано.

Про це він заявив в ефірі радіо Ехо Москви.

– Я вважаю, що якщо так був необхідний Крим, ось настільки вже необхідний, що жити без нього Росія не могла, то можна було знайти інші шляхи. Домовитися, купити, знайти спосіб. Взагалі-то домовляються якось дипломати, країни. Тим більше, що вони так хотіли жити в Росії, як ви стверджуєте. Ось вони б пораділи. І я б туди із задоволенням їздив, – розповів Андрій.

Читайте: Автори антирейтингу рабства показали Крим російським

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Бумбокс провів концерт на адміністративному кордоні з Кримом на підтримку політв’язнів.

Фото: dreamstime

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