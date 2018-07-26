Ведучою другого сезону шоу Орел і Решка. Морський сезон стала 28-річна Аліна Астровська.

28-річна Аліна Астровська, яка дружить з Регіною Тодоренко, стала ведучою шоу Орел і Решка. Морський сезон, повідомляється на сторінці шоу в Instagram.

– Ось же вона! Нова ведуча Морського сезону 2 Аліна Астровська! Просимо любити, шанувати і не бути занадто суворими, – йдеться у повідомленні.

Астровська народилася в Донецьку 18 жовтня 1989 року. Вона – не тільки ведуча, а й співачка та автор пісень. Астровська була солісткою української поп-групи REAL O, але з часом вирішила розвивати свою сольну кар’єру.

На сьогоднішній день в її портфоліо є кілька кліпів і в них Астровська також виступає автором музики і слів.

Читайте: Пари будуть починатися з Ніно? Олег Винник став викладачем університету

Якийсь час дівчина була одружена з футболістом Євгеном Бредуном, але через 3 роки шлюбу їхні стосунки припинилися.

У 2016 році новим обранцем Астровської став бізнесмен Ігор, який зробив їй пропозицію в Іспанії. Про чоловіка нова ведуча розповідає мало, тільки зізнається, що вони з ним практично однолітки.









Нова ведуча Орла і Решки: що відомо про Аліну Астровську / 5 фотографий

До слова, мобільний сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок в Instagram.

Фото: alina_astrovskaya_