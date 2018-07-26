Скільки коштувало Євробачення-2017 в Україні та чому є претензії

Рахункова палата виявила суттєві недоліки у використанні коштів на проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 в Україні.

До відповідного висновку відомство дійшло за результатами аудиту ефективності використання коштів, спрямованих на підготовку і проведення заходу. Як повідомила прес-служба аудитора, зокрема, Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) витратила з порушенням чинного і бюджетного законодавства 46,2 млн грн, зокрема 1,6 млн грн не за цільовим призначенням, 13,4 млн грн – неекономно. Також було допущено неефективне управління 9 млн грн. Крім цього, є прострочена дебіторська заборгованість на 700 тис. грн.

– Крім того, до цього часу не повернуто 430,6 млн грн, які було перераховано Європейській мовній спілці з резервного фонду держбюджету в 2016 році. Ці кошти були фінансовою гарантією для забезпечення проведення Євробачення. І на них наразі накладено арешт, – зазначають у Рахунковій палаті.

У повідомленні наголошується, що через неналежний контроль НСТУ за виконанням власних приписів і відсутність дієвого контролю Держкомтелерадіо, як органу управління майном, виключні майнові права інтелектуальної власності загалом на суму 33,9 млн грн за даними бухгалтерського обліку не враховувалися, що також є порушенням законодавства.

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Загалом, за даними Рахункової палати, на підготовку і проведення Євробачення в Україні у 2017 році, витрачено 325,3 млн грн з загального фонду держбюджету, 192,8 млн грн субвенцій із місцевого бюджету Києва, 77,4 млн грн від господарської діяльності, отриманих НСТУ під час підготовки конкурсу, а також 192 млн грн інших центральних органів виконавчої влади України та КМДА. Сукупні витрати становлять 787,5 млн грн, зазначає Рахункова палата.

До слова, раніше стало відомо, скільки коштувала поїздка українця MELOVIN на Євробачення-2018.