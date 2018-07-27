Людина без обличчя – новий трейлер хорора Слендермен

У мережі з’явився трейлер хорора про міську легенду Слендермен.
В Youtube опублікували трейлер фільму Слендермен, який заснований на популярному мемі 2009 року.
Сюжет фільму розповість про групу підлітків, яка розслідує пропажу своєї подруги і натикається на одягненого в чорний костюм людину з довгими руками і без обличчя.
Спочатку слендермен був придуманий для інтернет-конкурсу колажів і малюнків з паранормальним сюжетом. Через свою популярність він став основою для багатьох оповідань і відеоігор у жанрі хорор.
Дивіться: Місія неможлива: Фолаут з Томом Крузом вже в українському прокаті
В кінотеатрах фільм з’явиться у серпні 2018 року.
До слова, у мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.
Відео: Sony Pictures Entertainment
Фото: Sony Pictures Entertainment (Скріншот)