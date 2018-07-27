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Людина без обличчя – новий трейлер хорора Слендермен

У мережі з’явився трейлер хорора про міську легенду Слендермен.

Слендермен

В Youtube опублікували трейлер фільму Слендермен, який заснований на популярному мемі 2009 року.

Сюжет фільму розповість про групу підлітків, яка розслідує пропажу своєї подруги і натикається на одягненого в чорний костюм людину з довгими руками і без обличчя.

Спочатку слендермен був придуманий для інтернет-конкурсу колажів і малюнків з паранормальним сюжетом. Через свою популярність він став основою для багатьох оповідань і відеоігор у жанрі хорор.

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В кінотеатрах фільм з’явиться у серпні 2018 року.

 

До слова, у мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.

Відео: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment (Скріншот)

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