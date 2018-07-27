Не встає з ліжка: Кобзона знову госпіталізували

Відомий радянський і російський співак, депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон був госпіталізований у зв’язку з погіршенням стану. Зараз він знаходиться в одній з московських клінік і вже не встає з ліжка.

– Кобзон Йосип Давидович взагалі зліг, сьогодні на каталці вивозили його, – заявив очевидець gazeta.ru.

У Держдумі РФ підтвердили факт госпіталізації.

– Дійсно, Йосип Кобзон госпіталізований, але мова не йде про його вкрай важкий стан, як повідомили деякі видання, – заявило інформоване джерело у нижній палаті парламенту.

Читайте: Демі Ловато госпіталізували через передозування наркотиками – ЗМІ



Раніше Факти ICTV писали, що російський співак Григорій Лепс потрапив до лікарні з серйозними травмами.

ФОТО: УНІАН