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Twenty One Pilots випустили кліп про повстанців, знятий у Києві

Twenty One Pilots випустили кліп на нову пісню Nico and the Niners, який знімали в Києві.

Режисером відео став Ендрю Донохо. Кліп знімали у Києві – на кадрах можна побачити будівлю факультету кібернетики університету ім. Тараса Шевченка.

На відео показано, як співак Тайлер Джозеф упаковує рюкзак і зустрічає барабанщика Джоша Дана на міській площі, де вони потискують один одному руки, перш ніж приєднатися до групи повстанців і виконати реггі-реп-пісню.

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Ролик є другою частиною історії про єпископів і повстанців, розпочатої у кліпі на трек Jumpsuit. Найближчим часом музиканти обіцяють випустити і фінальний епізод цієї історії.

Композиція увійде в п’ятий студійний альбом групи Trench, реліз якого очікується 5 жовтня.

Нагадаємо,  Twenty One Pilots виступлять 30 січня 2019 року у Палаці спорту у Києві.

Фото: Скріншот із відео

Відео: twenty one pilots

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