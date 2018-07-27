Усе одно помітно: Винник розповів про уколи краси

31 липня улюблений виконавець мільйонів українців Олег Винник відзначить 45-річний ювілей.

Напередодні 45-річного ювілею співак Олег Винник розповів, чи знайомий він із кризою середнього віку і що думає про уколи краси.

– Я ніколи не думав про те, що кожного року старію. Навпаки – насолоджуюся кожним днем. Скажу більше: у мене ніколи не було думок про те, як було б чудово повернутися на 10 або 20 років назад. Не цікаво проживати по-іншому те, що вже було. Приймаю як подарунок кожен рік, тому що це новий досвід. Тож ні – не страждаю з цього приводу. У мене усе класно! – заявив Винник.

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– Якщо уколи краси дозволяють людині комфортніше себе почувати, чому ні? Хоча здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок і використання кремів – це, мені здається, більш прийнятний варіант. Ботокс і підтяжка обличчя все одно помітні. Дивлюся на своїх колег у шоубізі – й одразу бачу, хто був у пластичного хірурга, а хто до життя ставився більш розумно, – зазначає співак в інтерв’ю Теленеделе.

До речі, раніше Винник розкрив таємницю особистого життя прямо на сцені.