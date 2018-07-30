Арнольду Шварценеггеру – 71! Найцікавіші факти та рік життя

Сьогодні американському культуристу австрійського походження, актору та підприємцю Арнольду Шварценеггеру виповнився 71 рік. Факти ICTV підготували найцікавіші факти з життя знаменитості.

Легендарний виконавець ролі Термінатора і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 30 липня відзначає своє 71-річчя.

Арнольда Шварценеггера знають не лише як кінозірку, але й чудового спортсмена, щасливого бізнесмена і, що немало важливо, політика.

Трохи біографії

Шварценеггер народився в австрійському селі Таль у бідній родині.

– Мій батько хотів, щоб я став поліцейським, як і він. Мама пропонувала піти в торгівлю, – згадував знаменитий актор.

Але він мріяв стати успішним і багатим, а вже у 14 років вирішив, що буде культуристом.

У спорті працьовитий юнак швидко досяг успіху: спершу став чемпіоном свого регіону з важкої атлетики серед юніорів, а після переміг у першості Австрії з силового триборства у важкій вазі.

Кар’єра у кіно

Зробивши ставку на свої накачані м’язи, Шварценеггер зумів побудувати кар’єру в кіно. Однак його перші ролі не приносили нічого, крім розчарування. Свого ігрового дебюту – Геркулес в Нью-Йорку – кінозірка соромиться й досі. А після фільму Залишайся голодним він читав в газетах, що його акторська гра схожа на поведінку коня.

Для Шварценеггера, який звик перемагати, подібні рецензії були прекрасним стимулом: він відправився брати уроки акторської майстерності.

Подальша кар’єра Шварценеггера у Голлівуді всім добре відома: її вершиною стала франшиза Термінатор.

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Доленосна роль дісталася культуристу, після того як від неї відмовилися Мел Гібсон і Сильвестр Сталлоне.

Для Шварценеггера це була ідеальна робота: по-перше, його герой говорив у фільмі всього у 18 сценах, по-друге, він міг продемонструвати свою прекрасну фізичну підготовку.



Зірка Арнольда Шварценеггера на голлівудській Алеї слави:

Губернатор Каліфорнії

Губернатором Каліфорнії Шварценеггера вперше обрали в 2003 році. При цьому в його політичних поглядах завжди було чимало протиріч: він виступав проти легалізації одностатевих шлюбів, але за легалізацію марихуани (в медичних цілях), не вірив у глобальне потепління, але підтримував підписання Кіотського протоколу, вважав, що треба заборонити аборти, але був прихильником страти.

Хоча з часом рейтинг новоспеченого політика падав, в 2006 році його переобрали на другий термін. У 2011 році повноваження Шварценеггера минули, і по Конституції штату Каліфорнія він не міг балотуватися на третій термін.

Шварценеггер повернувся до роботи в кінематографі, проте йому і сьогодні пригадують, як в 1977 році він розповідав, що стане президентом США.



Як виглядала мала частина тренувань легендарного Арнольда:

Чим запам’ятався Шварценеггер у 2017-2018

I’m back! Операція на серці

У березні 2018 Шварценеггера прооперували в медичному центрі у Лос-Анджелесі. Йому провели термінову операцію на серці.

Першими словами Арнольда Шварценеггера після пробудження від наркозу були: “Я повернувся” (I’m back) – за аналогією зі знаменитою реплікою його кіногероя Термінатора.

Шварценеггер проти Трампа

Арнольд Шварценеггер за останній рік свого життя встиг наговорити гучних слів на адресу президента США Дональда Трампа.

Так, критикуючи Трампа за його позицію і поведінку на переговорах з главою РФ Володимиром Путіним, Арні назвав лідера нації “маленькою вареною макарониною”.

Ще раніше Шварценеггер записав відеозвернення, в якому запропонував Трампу варіант промови щодо засудження неонацизму. При цьому він звертався до статуетки Трампа.

– Бачиш, я тобі казав, – нахиляючись, промовив Арнольд.

Шварценеггер провідав Ломаченка

Українці загордилися, коли Арні прийшов до лікарні до українського боксера Василя Ломаченка. Шварценеггер відвідав нашого чемпіона після його операції, яку він переніс на плечі.

Термінатор у дії

Шварценеггер за минулий рік встиг також побешкетувати. Запам’ятається, як Арні на особистому 46-тонному танку M47 Patton II розчавив 9-метровий лімузин Lincoln TownCar.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як виглядають актори легендарного фільму Зелена миля через 18 років.