How you doin’? Найкращі моменти з Друзів та як виглядають актори сьогодні

Сьогодні відзначають Міжнародний день дружби. Ми вирішили пригадати найкращі моменти з популярного серіалу Друзі, а також дізналися, як виглядають актори комедії сьогодні.

Шестеро друзів підкорили світ своєю простотою, щирістю і такими знайомими життєвими ситуаціями.

“Кожному потрібні друзі”, – говорить слоган серіалу. Хто, подивившись серіал Друзі, не мріяв зняти квартиру зі своїми приятелями і жити разом?

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Вічно популярний серіал йшов цілих 10 років (з 1994 по 2004 рік) і, до речі, він визнаний найкращим в історії американського ТБ.

Цікавий факт Останню серію 10-го сезону подивилися 52,5 млн глядачів. Всього за час проекту вийшло 236 серій.

Цікаві цитати з серіалу

– Знаєш, про що я зараз думаю?

– Знаю. У тебе так давно не було сексу, що ти думаєш, чи не скасували його взагалі.

– Ні. Але тепер я думаю і про це.

– Значить так: якби я могла виконати одне заповітне бажання, у всіх людей на Землі були б мир, достаток, чиста екологія і великі цицьки!

– Я попрошу її жити зі мною.

– Ти серйозно!?

– А чому б і ні?

– Тому що ти знаєш її всього шість тижнів. У мене в холодильнику пакет молока, так ось, у мене з ним більш тривалі стосунки!

– Ми замовили піцу, як ти любиш.

– Дві піци?!

– Не хочу читати вам нотації, хлопці, але соромно, що кілька освічених людей і Джо не можуть згадати всі штати.

Рейчел: Скільки потрібно чекати, щоб почати приставати до хлопця?

Фібі: Місяць.

Моніка: Три місяці.

Джо: Півгодини.

Цікавий факт До 20-річчя серіалу у Нью-Йорку відкрилася точна копія кав’ярні Central Perk, де любили зависати Моніка, Фібі, Рейчел, Чендлер, Росс і Джо.

Як же змінилися головні герої культового серіалу через 24 роки з першої серії:

Кортні Кокс (Моніка Геллер)

Девід Швіммер (Росс Геллер)

Дженніфер Еністон (Рейчел Грін)

Меттью Перрі (Чендлер Бінг)

Ліза Кудроу (Фібі Буфе)

Метт Ле Блан (Джоуї Тріббіані)

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем дружби і поздоровлення в картинках.

Фото: Instagram