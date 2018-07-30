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Упав під час прогулянки: помер зірка серіалу Далекобійники

Помер актор Сергій Шеховцов. Це сталося під час прогулянки з собакою.

Йому було 56 років.

– У нас велика втрата, справжня біда. Тільки що стало відомо про смерть нашого товариша актора Сергія Шеховцова, – йдеться у повідомленні театру Современник.

Про дату і час прощання стане відомо пізніше.

Шеховцов довгі роки працював у цьому театрі. Крім того, він знімався у таких серіалах, як Далекобійники, Маросейка, 12, Кривава бариня, Життя і доля.

Читайте: Раптово помер екс-нардеп Горбачов

До речі, помер актор серіалу Щасливі разом

ФОТО: Современник/Facebook

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