Х Фактор Олега Винника: як соліст німецької опери став українським секс-символом

18, 30 або 45 – абсолютно неважливо, скільки вам років. Якщо ви жодного разу не чули ім’я Олега Винника та не намагалися слухати його пісні, ви багато чого втратили. Які хіти зводять з розуму мільйони жінок і в чому феномен успіху співака, намагалися розгадати Факти ICTV.

Співак Олег Винник народився 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. З дитинства артист брав активну участь у художній самодіяльності та мав неабиякий хист до співу та гри на електрогітарі, тому після закінчення школи вступив на хормейстерський відділ Канівського училища культури.

У 20 років Олег Винник став солістом Черкаського народного хору. А згодом у рамках програми культурного обміну поїхав на стажування в Німеччину, де отримав пропозицію Люнебурзького театру з Нижньої Саксонії. У Гамбурзі Винник два роки навчався під пильним керівництвом викладача вокалу Джона Лемана, а також робив перші проби в жанрі мюзиклу.

Однією з найважливішою стала роль Жана Вальжана у мюзиклі Знедолені за однойменним романом Віктора Гюго. Саме після неї Винник прокинувся в Німеччині знаменитим.

Попри популярність, Олег вирішив не продовжувати контракт у Німеччині і вже у 2011 році повернувся в Україну, зосередившись на сольній кар’єрі.

– З 2003 року я почав писати пісні і хотів, щоб вони прозвучали. При тому що абсолютно не розбирався, якими вони повинні бути, як їх відформатувати, щоб мали комерційний успіх. Але в Німеччині вони в будь-якому випадку були неактуальні, а в Україні варто було спробувати. Так ось визріла думка переїхати, і я відмовився від продовження контрактів, – розповів він в інтерв’ю Теленеделя.

Вже за кілька років виступів і Україні Олег Винник отримав бажану популярність і став практично народним секс-символом. Квитком до успіху для нього стала пісня Счастье.

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Зараз Олег Винник один із найбільш гастролюючих і затребуваних українських естрадних співаків. Його концерти в Палаці Україна проходять з аншлагами, а квитки на шоу розкуповують, наче гарячі пиріжки. При цьому між регулярними виступами в Києві Олег Винник безперервно гастролює по Україні.

Феномен Олега Винника розгадати вкрай складно. Артист щиро любить те, чим займається і не боїться розповідати про свої почуття і переживання у піснях. На концертах він постійно зізнається своїм слухачам у любові, схиляючись перед ними на коліно. Крім того, він любить виступати з живими музикантами та оркестром, а також не боїться говорити зі сцени про будь-які неполадки та казуси.

Музичний продюсер Володимир Бебешко вважає, що успіх Олега Винника можна пояснити його зовнішністю та творчим посилом.

– Подивіться, як він виглядає! Тексти пісень зачіпають душу. У кожного виникають асоціації: це ж про мене, – розповідає він.

– Він тонко відчуває, що потрібно жінці. Жінці, якій і 18, і 30, і 45 років, – переконаний народний артист України Павло Зібров.

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– Він абсолютний чоловік. Помічає всіх жінок, які перебувають поруч, – зауважує телеведуча Світлана Вольнова.

Сам Олег Винник зізнається, що насправді жодного феномену не існує! Просто він несе любов і намагається щоразу викладатися публіці, наче востаннє.

– Є людина, яка несе любов. Я перебуваю на сцені для того, щоб віддати її людям. І щоразу виступаю, як востаннє. Не буває такого: ось сьогодні себе “заощаджу”, не стану сильно напружуватися, побережу сили для завтрашнього концерту. Ні! Глядачі прийшли до мене, і я повинен віддати їм те, чим мене нагородив Господь Бог, – каже співак.

У 2017 році Олег Винник спробував свої сили в ролі музичного наставника! Він став одним із членів журі 8 сезону шоу Х-Фактор. Однак і тут шанувальниці не давали йому спокою: на кастингах фанатки не тільки співали його пісні, але також присвячували Виннику вірші та навіть приносили короваї.

Незважаючи на таку пильну увагу з боку жінок, своє особисте життя співак не коментує. У 2005 році одному з німецьких видань Олег Винник зізнався, що одружений і в нього є син.

Найпопулярніші пісні Олега Винника:

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Відео, фото: Олег Винник, olegg.vynnyk