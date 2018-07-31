PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Меладзе дозволив! Віра Брежнєва оголила груди на фестивалі/

Меладзе дозволив! Віра Брежнєва оголила груди на фестивалі

Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю Жара в Баку.

Для виходу у світ Брежнєва обрала чорне плаття з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.

Також співачка відповіла на питання про те, як до її сміливих образів ставиться чоловік Костянтин Меладзе.

Читайте: Віра Брежнєва впала під сценою і зганьбилася з фонограмою

– Все, що відбувається в нашій родині, відбувається тільки з його дозволу, – цитує Віру видання wday.ru.

Співачка додала, що іноді чоловік незадоволений її вибором вбрання, але вона майже завжди знаходить слова, щоб його переконати.

Раніше Факти ICTV писали, що 50-річна Памела Андерсон з’явилася на благодійній вечері у Парижі у сміливій перламутровій сукні, декольте якої закінчувалося на рівні пупка.

Фото: zharafest, ververa

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка