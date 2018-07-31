Меладзе дозволив! Віра Брежнєва оголила груди на фестивалі

Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю Жара в Баку.

Для виходу у світ Брежнєва обрала чорне плаття з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.

Також співачка відповіла на питання про те, як до її сміливих образів ставиться чоловік Костянтин Меладзе.

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– Все, що відбувається в нашій родині, відбувається тільки з його дозволу, – цитує Віру видання wday.ru.

Співачка додала, що іноді чоловік незадоволений її вибором вбрання, але вона майже завжди знаходить слова, щоб його переконати.

Раніше Факти ICTV писали, що 50-річна Памела Андерсон з’явилася на благодійній вечері у Парижі у сміливій перламутровій сукні, декольте якої закінчувалося на рівні пупка.

Фото: zharafest, ververa