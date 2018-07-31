Олег Винник – нова суперзірка. 10 пісень для тих, хто відстав від життя

Пісні Олега Винника зводять з розуму мільйони українців. Якщо ви досі не “підсіли” на його хіти, значить, ви просто їх не чули! Факти ICTV пропонують швидко це виправити.
Сьогодні Олега Винника знає в Україні кожен. За кілька років виступів він полонив серця українок і став практично народним секс-символом. Факти ICTV вже намагалися з’ясувати, як артистові це вдалося та в чому феномен його успіху.
Якщо ви злегка відстали від життя, саме час виправити цю помилку та нарешті познайомитися з творчістю співака.
Топ-10 пісень Олега Винника
Олег Винник – Счастье
Олег Винник – Нино
Олег Винник – Вовчиця
Олег Винник – Не ты
Олег Винник – Здравствуй, невеста
Олег Винник – Как будто нежность
Олег Винник – Плен
Олег Винник – Каменная ночь
Олег Винник – Лишь ты одна
Олег Винник – Ангел
Раніше Факти ICTV писали, що Олег Винник став зірковим викладачем Київського національного університету культури і мистецтв.
Відео: Олег Винник
Фото: olegg.vynnyk