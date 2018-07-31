Репер Rich The Kid “заявив про смерть”

Відомий репер Димітрій Леслі Роджер (Rich The Kid) заявив про смерть.

Rich The Kid на своїй сторінці в Instagram видалив всі записи і створив новий з картинкою R.I.P. Rich the Kid 1992-2018.

У коментарі до посту подякував рідних і фанів за все.

На аккаунт репера підписано понад 4,2 млн осіб.

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Безліч шанувальників репера стали робити репост даної публікації, поширюючи новину про смерть талановитого музиканта.

Однак, багато фанатів підозрюють, що таким пафосним чином репер вирішив змінити псевдонім і заодно привернути до своєї персони увагу.

Пізніше це припущення підтвердив один з членів команди реп-виконавця, заявивши, що просто незабаром артист представить свій новий нікнейм.

Нагадаємо, президент Туркменістану зачитав реп з онуком на власні вірші.

Фото: John Phillips/Getty Images