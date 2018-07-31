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Що не варто робити Олегу Виннику – астролог дала гороскоп

Астролог дала гороскоп для популярного українського виконавця Олега Винника у його день народження.

Передбачення у себе на Facebook “ розсекретила” засновниця відьма-бару Лиса гора Олеся Остафієва, у барі якої знімали інтерв’ю з астрологом.

Читайте: Х Фактор Олега Винника: як соліст німецької опери став українським секс-символом

На питання: “ Олегу Виннику виповнюється 45 років, що можете розповісти про його карту народження?” – астролог відповів: “Ретроградний Марс, Венера у Діві. Влада йому зашкодить. І йому, як Іво Бобулу, йти у президенти не можна”.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували 10 найкращих хітів Олега Винника.

Фото: УНІАН

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