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Відгадай пісню Винника – ТЕСТ

Вважаєте себе палким фанатом Олега Винника? Тоді саме час пройти тест від Фактів ICTV і перевірити власні знання!

винник

Олега Винника не знає в Україні тільки ледащий. У серці кожної українки є хоча б одна улюблена його пісня, а краще одразу кілька!

Сьогодні співак святкує 45-річчя. Пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Винника!

Читайте: Підробляв на весіллях. Олег Винник розповів про юність

До речі, раніше Факти ICTV зібрали топ-10 пісень Олега Винника.

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