$48 млн на рік! Хто став найбагатшим діджеєм світу

Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних діджеїв світу.

Список, що складається з 15 музикантів опубліковано на сайті видання.

Лідером рейтингу став шотландський діджей Адам Річард Вайлс, більш відомий як Келвін Харріс, з доходом$ 48 млн.

Друге місце зайняв дует діджеїв The Chainsmokers, який заробив на двох $45,5 млн.

На третій позиції – 49-річний нідерландець Tiesto, який має річний заробіток у розмірі $33 млн.

На четвертому місці розташувався американський діджей Стів Аокі ($28 млн), а на п’ятому Marshmello ($23 млн.)

У першу десятку також увійшли такі діджеї як Zedd ($22 млн), Diplo ($20 млн), David Guetta (15 млн дол.), Kaskade ($13,5 млн), Martin Garrix ($13 млн).

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Раніше Факти ICTV писали, що мобільний сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок в Instagram.

Фото: Getty Images

Відео: Rihanna, The Chainsmokers, Tiësto