Центральними вулицями Львова в купальниках продефілювали найсексуальніші львів’янки, повідомляє 4studio.
– Ця подія – це початок першого міжнародного конкурсу на звання найсексуальнішої дівчини світу і дасть старт прийому заявок на участь в конкурсі. Переможниця визначиться шляхом онлайн-голосування, яке розпочнеться 1 вересня 2018 року і триватиме до 30 листопада 2018 року. Кожен охочий будь-якої точки світу зможе віддати свій голос за вподобану конкурсантку на сайті конкурсу, – розповідають організатори.
Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста / 14 фотографий