PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста/

Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста

Сьогодні, 1 серпня, у Львові відбулось показове відкриття першого міжнародного конкурсу краси – Мiss Sexy.

Центральними вулицями Львова в купальниках продефілювали найсексуальніші львів’янки, повідомляє 4studio.

– Ця подія – це початок першого міжнародного конкурсу на звання найсексуальнішої дівчини світу і дасть старт прийому заявок на участь в конкурсі. Переможниця визначиться шляхом онлайн-голосування, яке розпочнеться 1 вересня 2018 року і триватиме до 30 листопада 2018 року. Кожен охочий будь-якої точки світу зможе віддати свій голос за вподобану конкурсантку на сайті конкурсу, – розповідають організатори.

image image image image image image image image image image image image image image
Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста / 14 фотографий

Читайте: Геймер кинув найсексуальнішу телеведучу заради Call of Duty

Раніше Факти ICTV писали, що Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю Жара в Баку.

Фото та відео: 4studio

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка