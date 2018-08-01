Сьогодні, 1 серпня, у Львові відбулось показове відкриття першого міжнародного конкурсу краси – Мiss Sexy.

Центральними вулицями Львова в купальниках продефілювали найсексуальніші львів’янки, повідомляє 4studio.

– Ця подія – це початок першого міжнародного конкурсу на звання найсексуальнішої дівчини світу і дасть старт прийому заявок на участь в конкурсі. Переможниця визначиться шляхом онлайн-голосування, яке розпочнеться 1 вересня 2018 року і триватиме до 30 листопада 2018 року. Кожен охочий будь-якої точки світу зможе віддати свій голос за вподобану конкурсантку на сайті конкурсу, – розповідають організатори.



























Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста / 14 фотографий

Читайте: Геймер кинув найсексуальнішу телеведучу заради Call of Duty

Раніше Факти ICTV писали, що Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю Жара в Баку.

Фото та відео: 4studio