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Перший кадр з Термінатора 6

Автори шостої частини Термінатора представили перше офіційне фото трьох героїнь стрічки.

На знімку Наталія Реєс, Маккензі Девіс і Лінда Хемілтон, яка вперше за 27 років повернулася до ролі Сари Коннор. Фото виклала компанія Paramount Pictures, яка займається виробництвом блокбастера.

Роль термінатора Т-800 у стрічці виконає Арнольд Шварценеггер, який навесні переніс операцію на серці. А Гебріел Луна зіграє термінатора невідомої поки що моделі.

Режисером картини виступить Тім Міллер, творець першої частини Дедпула. А продюсером – Джеймс Кемерон, який був режисером і сценаристом перших двох частин Термінатора.

Прем’єра нової стрічки запланована 22 листопада 2019 року.

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До речі, у мережі з’явився трейлер хорора про міську легенду Слендермен.

ФОТО: Paramount Pictures

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