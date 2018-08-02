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Названо головних претендентів на Оскар-2019

ЗМІ склали список фільмів, які можуть поборотися за Оскар-2019.

Портал USA Today склав список фільмів, які ще не вийшли, і, на думку кінокритиків, будуть номіновані на кінопремію Оскар-2019.

До переліку увійшла стрічка Зірка народилася – дебют актора Бредлі Купера в якості режисера з Леді Гагою в одній із головних ролей. Кінокритики також відзначили біографічні драми Людина на Місяці Дем’єна Шазелла з Райаном Гослінгом і Фаворитка Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун.

Також у списку – фільми Вдови з Джоном Бернталом, Чи зможете ви мене пробачити? з Мелісою МакКарті, Білий хлопець Рік з Метью Макконахі та Красивий хлопчик з Тімоті Шаламе.

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Вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року.

Нагадаємо, найкращим фільмом на попередній церемонії нагородження критики визнали картину Форма води.

Фото: Кадр з трейлера фільму Зірка народилася

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