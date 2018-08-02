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Помер актор із Жорстокого романсу Мартинов

Про смерть російського актора Юрія Мартинова повідомили на сайті Театру кіноактора.

На момент смерті Юрію Мартинову було 84 роки.

– Колектив Державного театру кіноактора висловлює щирі співчуття у зв’язку з кончиною 2 серпня 2018 року заслуженого артиста Росії, актора театру та кіно Юрія Федоровича Мартинова, – ідеться в повідомленні Театру кіноактора.

Читайте: Помер актор серіалу Щасливі разом

Юрій Мартинов грав у фільмах Жорстокий романс, Тіні зникають опівдні, Вічний поклик, Невловні месники.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі помер батько Майкла Джексона.

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