Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі знялася у новій стильній фотосесії в образі першої леді США з 1961 по 1963 рік Жаклін Кеннеді.

Емілі Ратаковскі побувала вже у найрізноманітніших образах у своїх фотосесіях.

Цього разу 27-річна модель вирішила додати у портфоліо образ Жаклін Кеннеді, пише Just Jared.

Зйомка проходила на вулицях Нью-Йорка. Автором фотосесії виступив 22-річний австралійський манекенник Джордан Баррет.







Провокативна Ратаковскі знялася в образі Джекі Кеннеді / 4 фотографии

Для цього Ратаковскі зробила коротку пишну зачіску і одяглась як в епоху 60-х. Верх її пальто за стилістикою такий самий як і сумнозвісний рожевий жакет Джекі.

Саме в цьому костюмі Жаклін Кеннеді постає у пам’яті всього світу.

Коко Шанель був одним з фаворитів дружини Джона Ф. Кеннеді, але хто міг передбачити, що його костюм, який вона носила принаймні шість разів раніше, буде на ній того дня, коли вбили її чоловіка.

Відомо, що перша леді відмовилася зняти кривавий костюм у лікарні Паркаленда у Далласі, заявивши помічникам президента: “Ні, я збираюся залишити цей одяг. Я хочу, щоб вони побачили, що вони зробили з Джеком.”

Вона носила його і на польоті назад до Вашингтона.

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До речі, дослідники попросили українців оцінити історичних і сучасних світових політиків за шкалою сила-розум-емпатія.

На другому місці за симпатіями виявився 35 президент США Джон Кеннеді. Його бали в сукупності менші, ніж у Маргарет Тетчер, однак вони більш збалансовані. До того ж, у американського президента є прихильники серед всіх поколінь.

Детальніше – тут.

(Фото: Art Rickerby/Time & Life Pictures/Getty Images)

До слова, 27-річна модель і актриса стала широко відомою після того, як знялася топлес у кліпі Робіна Тіка Blurred Lines.

Якщо у Жаклін Кеннеді люди відзначали незмінні почуття стилю і елегантність, то у Емілі Ратаковскі фанати відзначають сексуальність і шикарну фігуру, над якою вона працює по кілька годин на день у тренажерному залі.

Нагадаємо, як Емілі Ратаковскі одягла прозорий плащ на голе тіло.

Фото: Just Jared