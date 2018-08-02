The Hardkiss представили новий кліп та пісню Free Me

Український гурт The Hardkiss презентував новий кліп і пісню Free Me. Цей трек увійде до майбутнього альбому Залізна ластівка.
The Hardkiss сьогодні опублікували Free Me на своєму каналі на YouTube.
За кілька годин відео зібрало 13,5 тис. переглядів.
Режисером кліпу є Вал (Валерій Бебко) – гітарист групи та чоловік Юлії Саніної – фронтвумен The Hardkiss.
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До слова, The Hardkiss – популярна українська музична група, що з’явилася у 2011 році.
Авторство всіх пісень групи належить її учасникам – Юлії Саніній та Валерію Бебко, який також виступає креативним продюсером The Hardkiss.
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