Хейден Панеттьєрі зраджує Кличко? ЗМІ пишуть про розставання пари

Напередодні Хейден папараці застали з невідомим чоловіком. Мати Панеттьєрі повідомила про розставання пари.

Папарацці застали Хейден Панеттьєрі, коли вона виходила з бару в Голлівуді за руку з незнайомим чоловіком, повідомляє TMZ.

Видання пише, що папараці чекали зірку біля бару Craig’s в Голлівуді. Близько десяти фотографів оточили актрису, що її дуже розлютило. Хейден роззулась, щоб було зручніше йти і заховала обличчя руками. До неї підійшов той самий чоловік на фото і запропонував допомогу. Він проводив актрису до машини, при цьому взявши її за руку. Незнайомець навіть спробував закрутити Хейден у танці, чим розвеселив її. В результаті Хейден і цей чоловік сіли в машину і поїхали.

Видання Radar Online з посиланням на слова матері Панеттьєрі Леслі Вогель пише про розставання пари.

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– В її житті зараз відбувається безліч змін. Я думаю, це позитивні зміни. Їй потрібен час, – сказала мама зірки.

Мати стверджує, що Хейден і Володимир знаходяться в хороших відносинах.

Нагадаємо, Кличко і Панеттьєрі в 2013 році оголосивши про заручини. 9 грудня 2014 року у них народилася дочка Кайя-Євдокія.

Фото: Getty Images

Відео: TMZ