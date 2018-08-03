PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Модель Зомбі Бой наклав на себе руки/

Модель Зомбі Бой наклав на себе руки

Канадський тату-модель Рік Дженест, відомий за псевдонімом Zombie Boy через татуювання із зображенням скелета, наклав на себе руки.

Про смерть Зомбі Боя стало відомо, коли його тіло було виявлено у власній квартирі у Монреалі (Канада) в середу, повідомляє Radio-Canada, передає Mirror.

Крім того, про смерть Зомбі боя повідомила американська співачка Леді Гага, яка працювала з Дженестом під час зйомок кліпу.

Монреальська модель, який відсвяткував би свій 33-й день народження 7 серпня, зробив своє перше татуювання, коли йому було 16, а до того часу, коли йому виповнилося 19 років, він покрив татуюваннями усе своє тіло.

Читайте: Татуювання, яке допомагає виявити рак на ранніх стадіях

Він з’явився в низці модельних кампаній для висококласних модних брендів, а також таких журналів, як GQ і Vogue.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі помер батько Майкла Джексона.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка