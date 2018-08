Модель Зомбі Бой наклав на себе руки

Про смерть Зомбі Боя стало відомо, коли його тіло було виявлено у власній квартирі у Монреалі (Канада) в середу, повідомляє Radio-Canada, передає Mirror.

Крім того, про смерть Зомбі боя повідомила американська співачка Леді Гага, яка працювала з Дженестом під час зйомок кліпу.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

— Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.