Модель Зомбі Бой наклав на себе руки

Канадський тату-модель Рік Дженест, відомий за псевдонімом Zombie Boy через татуювання із зображенням скелета, наклав на себе руки.

Про смерть Зомбі Боя стало відомо, коли його тіло було виявлено у власній квартирі у Монреалі (Канада) в середу, повідомляє Radio-Canada, передає Mirror.

Крім того, про смерть Зомбі боя повідомила американська співачка Леді Гага, яка працювала з Дженестом під час зйомок кліпу.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.

Монреальська модель, який відсвяткував би свій 33-й день народження 7 серпня, зробив своє перше татуювання, коли йому було 16, а до того часу, коли йому виповнилося 19 років, він покрив татуюваннями усе своє тіло.

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Він з’явився в низці модельних кампаній для висококласних модних брендів, а також таких журналів, як GQ і Vogue.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі помер батько Майкла Джексона.