Не Винником єдиним: музиканти, що роблять Україну відомою

Україна здобула незалежність у 1991 році. Не дивлячись на свій невеликий вік, вона має насичену історію. З нагоди головного свята країни Факти ICTV розпочинають спецпроект, в якому щотижня розказуватимуть про людей, події та явища, що вирізняють Україну у світі. Розпочинають добірку, присвячену Дню Незалежності, українські музиканти.

День Незалежності Україна святкуватиме 27-й раз. Тож ми вирішили розповісти у цій підбірці про сім особистостей та колективів зі світу музики, якими Україна може пишатись.

А ще розповімо про два приклади, які не виправдали покладених на них сподівань. Адже на своєму життєвому шляху нашу країну спіткали не лише перемоги, а й прорахунки та помилки. Куди ж без них.

ТОП-7 українських музикантів

ДахаБраха

Етно-гурт сформувався на початку 2000-х. Колектив знають і люблять закордоном чи не більше, ніж на Батьківщині. Світовий рівень фолк-бенду засвідчують численні запрошення на світові музичні фестивалі.

Однак в останні роки ситуація почала змінюватись і квитки на виступ ДахаБраха повністю розкуповують задовго до концертів. Про визнання музикантів говорить і участь у рекламному ролику Девіда Бекхема.

Джамала

Талановита жінка володіє голосом діапазоном у чотири октави. В той час, як більшість рядових виконавців може похизуватись вдвічі меншим діапазоном. Джамала співає авторську музику, яка є сумішшю соулу, блюзу, джазу та електронних мотивів.

Дивовижний голос Джа вперше підкорив міжнародну аудиторію ще під час Нової хвилі у Юрмалі в 2009 році. А вже у 2016 році співачка приголомшила публіку своєю піснею 1944 та здобула перемогу на Євробаченні-2016.

ONUKA

Проект Наталії Жученко та Євгена Філатова, відомого як The Maneken, підкорив серця слухачів поєднанням електронної музики, приємного вокалу та використанням найрізноманітніших та найдивовижніших українських народних інструментів.

Оцінити талант та майстерність ONUKA закордонні меломани могли на великих міжнародних фестивалях, де гурт неодноразово виступав у якості запрошеного учасника, а іноді і хедлайнера. Напевне, приємною несподіванкою для музикантів став тріумф під час Євробачення-2017, де колектив виступав разом з Національним оркестром народних інструментів у якості гостя. Номер полюбився глядачам чи не більше, ніж виступи переможців конкурсу.

Олена Бєлкіна

Оперна співачка народилася в Ташкенті, зростала в Джанкої, вчилася в Києві, а зараз в її щільному графіку виступи у країнах Європи, Японії, Ізраїлі та інших.

У свої 30 років співачка вже здобула світову славу. Вона виступає на кращих сценах світу, де радує шанувальників опери голосом меццо-сопрано. Вокал українки підкорив творців фільму-опери, таким чином вона стала ще й героїнею італійського кіно.

Brunettes Shoot Blondes

Інді-гурт, заснований музикантами з Кривого Рогу, здобув свою популярність через чотири роки після створення. У 2014 їх кліп став вірусним і зібрав більше 5 мільйонів переглядів за перші 10 днів.

Колектив продовжує тримати статус виконавців з якісним відеосупроводом. Цього року вони перемогли на престижному конкурсі Los Angeles Film Awards. Кліп на їх пісню Hips, який зрежисували самі музиканти, отримав нагороду, як найкраще музичне відео.

Руслана

Євробачення – без сумніву знаковий конкурс для українських виконавців. І саме після виступу та тріумфу співачки Руслани у 2004 році, пісенні змагання полюбила і вітчизняна публіка.

Запальні Дикі танці співачки із застосуванням трембіт та майстерним вплетенням у пісню національних мотивів – характерний почерк творчості вокалісти. Окрім пісенної діяльності, Руслана бере активну участь у суспільному та громадському житті України.

Олексій Ботвінов

Український піаніст вважається одним з кращих у світі виконавців музики Рахманінова. Крім цього, музикант має у своєму доробку дуже широкий репертуар, до якого входять понад 30 концертів для фортепіано.

На сьогодні Олексій Ботвінов є єдиним у світі піаністом, що виконав складний твір Баха Гольдберг-варіації цілих 300 разів. Композицію музикант грає вже більше 20 років на різних сценах світу.

Антилідери

Музика – мистецтво, про яке можна дискутувати. Кумири мільйонів піддаються нещадній критиці музичних експертів. А до геніїв визнання може прийти через багато років після початку їх діяльності.

Не все безбарвно і в українському музичному просторі. Є виконавці, що змушують слухачів якщо не червоніти, то принаймні відчувати розпач. І не завжди причиною цьому є творчість музикантів. Тож далі два музичні антилідери, які, на думку редакції Фактів ICTV, не здобули такого успіху як могли б, або ж здобули зовсім не ту славу, якої бажали.

Гринджоли

Пам’ятаєте, що разом нас багато? Гурт з Івано-Франківська, що здобув свою швидку славу на вірусній хвилі, створивши гімн Помаранчевої революції, так само швидко потерпів фіаско.

Провал музикантів був ще більш блискавичним та публічнішим, ніж підйом. Після перемоги Руслани на Євробаченні завдяки своїй громадській позицій, а зовсім не музичним талантам, колектив отримав шанс представити Україну на конкурсі наступного року. І здобув лише 19 місце. Після того про творчість Гринджол майже нічого не чути.

Гастролери РФ

Часто причиною падіння популярності стає зовсім не творчість, а суспільна діяльність виконавців. Так сталось і з цілою низкою українських музикантів, які вирішили переорієнтуватись на російський ринок.

Втрату український слухач пережив стійко і швидко знайшов альтернативу виконавцям-кочівникам. Натомість вони самі не дають себе забути неоднозначними висловами про сучасну Україну або російсько-український конфлікт. Як, наприклад, Іван Дорн, Ані Лорак, Йосип Кобзон, Таїсія Повалій чи інші.

Сприймати рейтинг серйозно не варто. Ми впевнені, що талановитих та працьовитих музикантів в Україні значно більше, ніж сім. Так само, деякі українські слухачі можуть мати інших кандидатів для антирейтингу. Сподіваємось лише, що їх знайти вам так само складно, як і нашій редакції.

Фото: ДахаБраха, Джамала, ONUKA, Олена Бєлкіна, Brunettes Shoot Blondes, Руслана, Олексій Ботвінов, music.com.ua

Відео: youtube

Яна Семенюк