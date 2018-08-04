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Легенда джазу – Луї Армстронг і його найкращі хіти

4 серпня 1901 року у Новому Орлеані, США, народився геніальний Луї Армстронг. До дня народження співака Факти ICTV підготували найкращі хіти легенди американського джазу.

Луї Армстронг

У 20-і роки він став одним з найбільш популярних і винахідливих трубачів, який глибоко вплинув на культуру світового джазу.

До того ж, Луї Армстронг на той час був одним з перших афроамериканців, хто став успішним, прорвавшись крізь тотальну расову дискримінацію.

Протягом 30 років Армстронг давав по 300 концертів на рік.

Віртуозний трубач і майстер імпровізації співпрацював з відомими музикантами різних стилів: блюз, церковний спів, джаз.

Він знявся більш ніж в 50-ти музичних фільмах. Дуже відоме його виконання джазової версії опери Гершвіна Поргі і Бесс. Він зробив джаз близьким і зрозумілим будь-якому слухачеві, від тонких цінителів до шанувальників популярної музики і шлягера.

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Найкращі хіти Луї Армстронга

Louis Armstrong — What a wonderful world 

Louis Armstrong — Hello Dolly

Louis Armstrong — Let My People Go

Louis Armstrong — Dream a little Dream

Louis Armstrong — You Will Never Walk Alone

Louis Armstrong — Moon River

Louis Armstrong — We Have All The Time

Louis Armstrong — Ramona

Louis Armstrong — White Christmas

До речі, нещодавно український гурт The Hardkiss презентував новий кліп і пісню Free Me.

Фото: Harrison /Topical Press Agency/Getty Images

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