Легенда джазу – Луї Армстронг і його найкращі хіти

4 серпня 1901 року у Новому Орлеані, США, народився геніальний Луї Армстронг. До дня народження співака Факти ICTV підготували найкращі хіти легенди американського джазу.
У 20-і роки він став одним з найбільш популярних і винахідливих трубачів, який глибоко вплинув на культуру світового джазу.
До того ж, Луї Армстронг на той час був одним з перших афроамериканців, хто став успішним, прорвавшись крізь тотальну расову дискримінацію.
Протягом 30 років Армстронг давав по 300 концертів на рік.
Віртуозний трубач і майстер імпровізації співпрацював з відомими музикантами різних стилів: блюз, церковний спів, джаз.
Він знявся більш ніж в 50-ти музичних фільмах. Дуже відоме його виконання джазової версії опери Гершвіна Поргі і Бесс. Він зробив джаз близьким і зрозумілим будь-якому слухачеві, від тонких цінителів до шанувальників популярної музики і шлягера.
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Найкращі хіти Луї Армстронга
Louis Armstrong — What a wonderful world
Louis Armstrong — Hello Dolly
Louis Armstrong — Let My People Go
Louis Armstrong — Dream a little Dream
Louis Armstrong — You Will Never Walk Alone
Louis Armstrong — Moon River
Louis Armstrong — We Have All The Time
Louis Armstrong — Ramona
Louis Armstrong — White Christmas
До речі, нещодавно український гурт The Hardkiss презентував новий кліп і пісню Free Me.
Фото: Harrison /Topical Press Agency/Getty Images