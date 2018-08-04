Помер лідер відомої рок-групи

Лідер білоруської рок-групи Нейро дюбель Олександр Куллінкович помер прямо в день свого концерту.

Про смерть артиста стало відомо буквально за півгодини до запланованого виступу на фестивалі Рок за бобрів у Мінську, передає КП-Білорусь.

Глядачі, які чекали на концерт, були шоковані новиною. Вони вшанували пам’ять Куллінковича хвилиною мовчання.

Він помер на 47-му році життя від запущеної пневмонії. Смерть наступила у лікарні, куди співак потрапив напередодні через недуги.

Зазначається, що за три тижні до смерті Куллінкович написав у своєму Facebook-акаунті, що втратив натільний хрестик, додавши:

– Страшний для мене рік. Не знаю, що ще очікувати. Не заладилося все з січня.

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До речі, нещодавно від пневмонії помер актор серіалу Щасливі разом Олександр Ісаков.

ФОТО: Александр Куллинкович/Facebook