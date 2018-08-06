Бронюк, Ребрик і Коляденко: ким стали зірки в ситкомі Марк+Наталка

Зірки українського шоу-бізнесу Віктор Бронюк, Лілія Ребрик і Дмитро Коляденко знялись у комедійному ситкомі Марк+Наталка на телеканалі ICTV.
Цього разу українські зірки грали в ситкомі Марк+Наталка самих себе.
Зокрема лідер гурту ТІК Віктор Бронюк переконаний, що бути в кадрі собою – велике задоволення.
– Дякую каналу ICTV за можливість знову опинитися на кіномайданчику. Сподіваюсь, що з роллю Віктора Бронюка справився, адже грати самого себе – це задоволення.
Вірю в серіал Марк і Наталка, тому що команда молодих і талановитих приречена на успіх! – каже Віктор Бронюк.
Народна зірка, яку знають мільйони українців, виявився дуже талановитим актором і, на думку режисерів, швидко влився у процес зйомок.
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Побачити прем’єрні випуски Марк+Наталки на ICTV можна буде вже у вересні. Стежте за новинами телеканалу.