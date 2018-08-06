Бронюк, Ребрик і Коляденко: ким стали зірки в ситкомі Марк+Наталка

Зірки українського шоу-бізнесу Віктор Бронюк, Лілія Ребрик і Дмитро Коляденко знялись у комедійному ситкомі Марк+Наталка на телеканалі ICTV.

Цього разу українські зірки грали в ситкомі Марк+Наталка самих себе.

Зокрема лідер гурту ТІК Віктор Бронюк переконаний, що бути в кадрі собою – велике задоволення.

– Дякую каналу ICTV за можливість знову опинитися на кіномайданчику. Сподіваюсь, що з роллю Віктора Бронюка справився, адже грати самого себе – це задоволення.

Вірю в серіал Марк і Наталка, тому що команда молодих і талановитих приречена на успіх! – каже Віктор Бронюк.