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Коли падають дерева: трейлер і дата прем’єри

Вийшов трейлер фільму Коли падають дерева, в якому показується історія кохання в українському селі.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі дистриб’юторської компанії ММД.

Події картини розгортаються в українській провінції. У центрі сюжету – дівчина Лариса, яка закохана в молодого бандита на прізвисько Шрам. Усі проти цих стосунків. Проте дівчина намагається протистояти обставинам і будувати свою долю самостійно. Разом зі Шрамом вона мріє про те, щоб виїхати в іншу країну. Але щоб реалізувати свої плани, їм доведеться пройти через низку випробувань.

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Головні ролі у стрічці виконали Анастасія Пустовіт і Максим Самчик. Картина вийде у прокат 13 вересня.

Фільм брав участь в паралельній конкурсній програмі Берлінського кінофестивалю Panorama. На недавньому Одеському кінофорумі Настю Пустовіт нагородили акторським призом за роль в цій стрічці.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер фільму Шазам.

Фото: Скріншот

Відео: Кінокомпанія ММД

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