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Мотоцикли та поцілунки. Лобода презентувала відвертий кліп SuperSTAR (18+)

Українська співачка Світлана Лобода презентувала кліп на пісню SuperSTAR. Відео з’явилося в мережі 6 серпня.

Світлана Лобода

Світлана Лобода досить довго дражнила фанів тизерами до відео SuperSTAR.

Зйомки нового кліпу проходили в каліфорнійській пустелі та тривали більше шести годин.

У кліпі співачка в образі мотоциклістки підкорює пустелю. Згодом Лобода ніжиться на пляжі, а також танцює в шубі.

Читайте: Його знає весь світ! Лобода розповіла про батька другої дитини

Відзначилось відео і провокативними сценами. В кадрі можна побачити картини з поцілунками геїв, а також Лободи з російською підприємницею.

Нагадаємо, у кліпі SuperSTAR Світлана Лобода знімалася вагітною.

Більше того, окрім співачки, в ролику знімалися ще десять дівчат у “цікавому положенні”.

Відео, фото: LOBODA, Скріншот/LOBODA

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