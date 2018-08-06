Мотоцикли та поцілунки. Лобода презентувала відвертий кліп SuperSTAR (18+)

Українська співачка Світлана Лобода презентувала кліп на пісню SuperSTAR. Відео з’явилося в мережі 6 серпня.
Світлана Лобода досить довго дражнила фанів тизерами до відео SuperSTAR.
Зйомки нового кліпу проходили в каліфорнійській пустелі та тривали більше шести годин.
У кліпі співачка в образі мотоциклістки підкорює пустелю. Згодом Лобода ніжиться на пляжі, а також танцює в шубі.
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Відзначилось відео і провокативними сценами. В кадрі можна побачити картини з поцілунками геїв, а також Лободи з російською підприємницею.
Нагадаємо, у кліпі SuperSTAR Світлана Лобода знімалася вагітною.
Більше того, окрім співачки, в ролику знімалися ще десять дівчат у “цікавому положенні”.
Відео, фото: LOBODA, Скріншот/LOBODA
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