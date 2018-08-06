На постері нового сезону серіалу Картковий будинок зображений Кремль, залитий кров’ю.
В офіційному акаунті серіалу Картковий будинок в Instagram з’явився постер нового сезону. На ньому зображення Кремля залите кров’ю.
Фото: House of Cards/ Instagram
Також у постері є звернення до персонажа президента РФ Віктора Петрова.
– Президенту Петрову в його трошки складному становищі. Ми брехали занадто довго. Ми вбивці, – йдеться у підписах до картинок.
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Ми вбивці! Новий постер Карткового будинку з Кремлем у крові / 3 фотографии
Нагадаємо, останній сезон Карткового будинку зняли без Френка Андервуда, якого грав Кевін Спейсі.
Сценарій шостого сезону переписали спеціально, щоб видалити головного героя.
Раніше Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях до колег по знімальному майданчику.
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