Померла голлівудська актриса Шарлотта Рей

Про це повідомляє Fox News.

Рей померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі у колі членів сім’ї.

BREAKING: Charlotte Rae, ‘The Facts of Life’ and ‘Diff’rent Strokes’ star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM

— Fox News (@FoxNews) 6 августа 2018 г.