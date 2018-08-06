Померла голлівудська актриса Шарлотта Рей

У США на 93-му році життя померла актриса Шарлотта Рей, відома за ситкомати Різні лінії і Факти з життя.

Про це повідомляє Fox News.

Рей померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі у колі членів сім’ї.

BREAKING: Charlotte Rae, ‘The Facts of Life’ and ‘Diff’rent Strokes’ star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM — Fox News (@FoxNews) 6 августа 2018 г.

Шарлотта Рей за 40 років акторської кар’єри знялася приблизно у 90 телесеріалах і фільмах. Найбільшу популярність їй принесла роль Едни Гарретт у ситкомах Різні лінії і його спін-оффі Факти з життя. За виконання цієї ролі вона висувалася на премію Еммі.

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До речі, нещодавно від пневмонії помер актор серіалу Щасливі разом Олександр Ісаков.