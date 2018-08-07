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Два концерти скасувано: Pink госпіталізували в Сіднеї

У Сіднеї госпіталізували відому американську співачку Pink.

Причиною госпіталізації стала вірусна інфекція, повідомляє Associated Press.

Раніше співачка вже один раз потрапила в лікарню Сіднея, після чого її концерт було скасовано. Організатори повідомили, що у зв’язку з сьогоднішньою госпіталізацією другий концерт теж не відбудеться.

Читайте: Каменських екстрено госпіталізували з отруєнням

Скасовані концерти можуть перенести на інші дати.

Раніше Факти ICTV писали, що 25-річна поп-виконавиця Демі Ловато знаходиться у лікарні в Лос-Анджелесі з підозрою на передозування наркотиками.

Фото: gettyimages

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