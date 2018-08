Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald – як провести День Незалежності на ZaxidFest 2018

24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі відбудеться 10-й фестиваль Захід 2018. Хто виступатиме, як дібратися та де жити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Три дні на трьох сценах, гурти з України, Європи та Америки, ще більше території та шалений настрій – це все ЗахідФест 2018.

У перший день фестивалю – День Незалежності України – вхід на концертні майданчики буде вільний для усіх відвідувачів.

Захід – один із найстаріших фестивалів незалежної України, він проводиться на Львівщині з 2009 року. Zaxidfest – це класичний опен-ейр, який став доброю традицією для багатьох фестивальників.

Хто виступатиме

У лайнапі цього року симбіоз стилів та музичних напрямків: класика від симфометалу, нюметалу до хеві-металу і року, разом із новими музичними віяннями реп та хіп-хоп музики та представниками популярної культури.

Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, Adam Gontier (екс-соліст гурту Three Days Grace), Therion, We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Рэспубліка Паліна, Курган і Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman та інші.

Купити квитки на фестиваль Захід можна тут.

День Незалежності України

24 серпня 2018 року – День Незалежності України та перший день фестивалю Захід.

Працюватиме на фестивалі цього дня дві сцени. А оголошені такі учасники: O.Torvald, Detach, Лео Мантіс, 5 Vymir, Брем Стокер, АННА, Бетон, Обійми Дощу та інші.

Зауважимо, що вхід на територію наметового тільки з абонементом у Фестивальне Наметове містечко.

Де жити на фестивалі:

Аудиторія фестивалю умовно ділиться на дві категорії: “польовики-туристи” та шанувальники комфорту. Шанувальники комфорту на фестивалі не живуть, а тусять, вибравши для ночівлі навколишні готелі – поблизу Чарівної Долини їх багато, або ж живуть/поселяються у Львові.

Польовики-туристи зазвичай залишаються в найбільшому “готелі” на території фестивалю Захід Під тисячею зірок, і в’їжджають у фестивальну атмосферу по повній: наметове містечко, кухня “сам-собі-шеф-кухар”, казанки, каремати, спальники, намети, “позичте-сіль”, комарі, нові знайомства, “друже-а-мівіна-ще-є?”, гітара до ранку.

У фестивальному наметовому містечку можна жити у власних або ж попередньо орендованих наметах. У “польовиків-туристів” є дві альтернативи.

Перша – це платне фестивальне наметове з обгородженим периметром, душовими кабінами, туалетами, разовим “пайком” деревини для багать, освітлення території, медпунктом, зонами для зарядки гаджетів. Також ціна може включати паркінг, якщо ви приїхали власною автівкою.

У вартість не входить оренда намету, намет варто мати свій, або орендувати окремо

Абонементи в платне наметове купуються додатково, а також їх обмежена кількість.

Продаються вони на тому ж сайті, що й квитки на фестиваль Захід.

Як доїхати

Всім не львів’янам, які планують на фестиваль Захід, спочатку варто добратися до Львова. Це може бути будь-який вид транспорту: власне авто, Укрзалізниця, BlaBlaCar, рейсові автобуси, автостоп.

Прямі трансфери (http://new.compass.lviv.ua) з таких міст: Київ, Львів, Рівне, Луцьк. Також можна замовити трансфер зі свого міста, попередньо зв’язавшись з перевізником.

Зі Львова на фестиваль Захід і назад можна добратися фестивальними автобусами, які відправлятимуться з Двірцевої площі біля Головного залізничного вокзалу. Деталі: http://new.compass.lviv.ua

Або ж електричками у напрямку Держ.Кордон до Родатичів з Приміського залізничного вокзалу. Див. сайт Укрзалізниці.

