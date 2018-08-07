Вбивство батька і невдачі. Невідомі факти про Шарліз Терон

Сьогодні відомій актрисі Шарліз Терон виповнилося 43 роки. Факти ICTV зібрали цікаві моменти з біографії голлівудської красуні та її фотографії.

Дитинство Шарліз Терон

Шарліз Терон народилася у Беноні, ПАР, 7 серпня 1975 року.

Батьки дівчинки, Герда Алетта і Чарльз Джейкоб Терон, управляли будівельною фірмою і мали своє господарство.

Дитинство Шарліз пройшло на батьківській фермі у Беноні. Там вона любила грати на природі, а її найкращим другом була коза на прізвисько Бок.

Шарліз Терон з батьками.

У 1981 році 6-річну Шарліз записали на балетні курси, а у 1988 віддали в інтернат при Національній школі мистецтв.

У 1990 році у родині Терон сталася жахлива трагедія: дівчина втратила батька.

Його, хронічного алкоголіка, застрелила власна дружина. Вбивство було самообороною, тож поліція не стала звинувачувати жінку у злочині.

Початок модельної кар’єри

У 16 років майбутня зірка взяла участь у місцевому конкурсі моделей і виграла.

Трохи пізніше красуня здобула перемогу вже у міжнародному конкурсі моделей в італійському Позітано.

Після тріумфу дівчина уклала річний контракт з міланським модельним агентством. За рік роботи вона об’їхала всю Європу, а після цього вирушила у Нью-Йорк, де вирішила залишитися назовсім.

Кінодебют

Життя моделі кардинально змінилося у 1996 році.

Вона не змогла перевести у готівку чек на $500 у банку і влаштувала скандал, свідком якого став відомий голлівудський агент Джон Кроссбі.

Він помітив дівчину і простягнув їй свою візитку. За кілька днів Кроссбі привів її в акторське агентство, а дещо згодом – акторську школу.

Через 8 місяців після переїзду у Лос-Анджелес Шарліз Терон була затверджена на свою першу роль, правда, без слів.

Дівчина з’явилася у 3-секундному епізоді у стрічці Діти кукурудзи 3: Міська жнива.

Першою серйозною роллю Шарліз Терон стала кримінальна драма Два дні у долині Джона Херцфельда, де актриса зіграла подружку одного з головних героїв.

У 1997 році вона знялася у стрічці Адвокат диявола. Це була перша по-справжньому велика робота актриси, де вона зіграла на рівні з головними дійовими особами фільму – Аль Пачіно і Кіану Рівзом.

Розквіт кар’єри

Кадр з фільму Монстр.

У 2003 році Шарліз Терон затвердили на головну роль у фільмі Монстр, заснованому на реальних подіях; вона мала перетворитися на серійну вбивцю Ейлін Уорнос.

Щоб вжитися у роль дівчина детально вивчила справу злочинниці, погладшала на 10 кілограмів і почала носити контактні лінзи, аби знебарвити колір очей.

У 2004 році фільм зібрав безліч почесних нагород і приніс дівчині статуетки Оскар і Золотий глобус, а також нагороду Британської академії.

У 2005 на голлівудській Алеї слави з’явилася іменна зірка Шарліз Терон, а у 2006 році Forbes визнав її найбільш високооплачуваною актрисою Америки.

У 2008 році Шарліз Терон стала головною героїнею фільму Хенкок з Уіллом Смітом, який зібрав майже $400 мільйонів у світовому прокаті.

Особисте життя

Особисте життя голлівудської красуні ознаменувалося запаморочливими романами і не менш масштабними розривами.

У 1997 році Шарліз Терон зустрічалася з солістом групи Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом, проте через п’ять років теплих відносин пара розлучилася.

У 2002 році, на зйомках стрічки 24 години актриса познайомилася зі Стюартом Таунсендом.

Кілька років їх пару називали однією з найміцніших у Голлівуді, проте у січні 2010 року їх цивільний шлюб зазнав краху.

У 2014 році Шарліз Терон нетривалий час зустрічалася з Шоном Пенном; їх роман був бурхливим, але, на жаль, недовгим – влітку 2015 року стало відомо про їхній розрив.

Своїх дітей у актриси не було, проте у 2012 році вона взяла під опіку африканського хлопчика на ім’я Джексон, а незабаром після розставання з Шоном Пенном Шарліз Терон всиновила темношкіру дівчинку.













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До речі, австралійський комік Селена Барбар робить пародії на фотографії зірок, щоб зробити їх більш ближчими до життя простих людей.

Фото: Узнай все та Getty Images