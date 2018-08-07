Софії Ротару – 71! Чому вона відмовилася від громадянства РФ і скільки отримує на корпоративах

Зірка української естради Софія Ротару сьогодні святкує свій день народження! Складно уявити, але цій вічно молодій і талановитій жінці виповнюється 71 рік!

Софія Ротару вже багато років радує шанувальників по всьому світу своїм дивовижним сильним голосом і надзвичайною красою.

Артистка народилася на Буковині, в с. Маршинці, і вже з дитинства обожнювала співати та радувати близьких виступами на сімейних святах. До речі, велике майбутнє Ротару пророкували на всеукраїнських і міжнародних конкурсах ще від початку творчого шляху.

Всенародна любов і слава до Софії Михайлівни прийшли після виконання пісень відомого композитора Володимира Івасюка. Червона рута в її виконанні стала справжнім хітом, який досі знають і люблять багато поколінь.

Особливий виток творчості Ротару розпочався під час співпраці з композитором Русланом Квінтою. Саме завдяки йому в репертуарі артистки з’явилася пісня Одна калина – своєрідна “друга Червона рута”. Пісня про Україну, яка завоювала безмежну любов народу, пісня, яка асоціюється виключно з Ротару.

В репертуарі у співачки більше 500 пісень російською, українською, болгарською, молдовською, сербською, польською, німецькою, італійською, іспанською та англійською мовами.

Софія Михайлівна має чимало почесних звань і нагород. Вона є Народною артисткою СРСР, Народною артисткою України, заслуженою артисткою Молдавської РСР, а також Героєм України. Крім того, у списку Ротару – звання Почесного громадянина Чернівців, Ялти та Кишинева.

Цікаво, що в 2002 році Софію Михайлівну нагородили в РФ Орденом Пошани за великий внесок у розвиток естрадного мистецтва та зміцнення російсько-українських культурних зв’язків.

А у 2007 році, на 60-річний ювілей співачки, президент України Віктор Ющенко (2005-2010) нагородив її орденом За заслуги ІІ ступеню за “вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, високу виконавську майстерність і багаторічну плідну діяльність”.

Крім багатого творчого шляху, у Софії Михайлівни величезна та дружна сім’я. Співачка росла в багатодітній родині – у неї два брати та три сестри. Сама ж Ротару – щаслива мати відомого музичного продюсера Руслана Євдокименка та бабуся Анатолія та Софії.

Чоловік Софії Ротару – Анатолій Євдокименко – передчасно помер від інсульту в 2002 році. Співачка важко пережила його втрату, проте саме діти й онуки повернули її до життя.

16-річна онучка Софії Ротару Соня Євдокименко будує кар’єру моделі. Вперше дівчина вийшла на подіум у 7 років на показі Bonpoint у Києві. Зараз у портфоліо Соні вже є кілька показів, рекламна кампанія Poustovit і фотосесії для ELLE Україна.

Читайте: Кобзон образливо висловився про Ротару

У той же час улюбленим фотографом Соні є її старший брат Анатолій. Зараз хлопець навчається в Central Saint Martins (Лондон) на графічного дизайнера та музичного продюсера, а раніше займався фотографією.

Племінниця Софії Ротару – Соня Кей – популярна молода співачка. Дівчина виконує автобіографічні пісні, присвячені стосункам між молодими людьми, перешкодам, що виникають в юності, першими переживанням і любові.

Ні для кого не секрет, що у Софії Михайлівни є нерухомість в Ялті. У 1980 році їй подарували ордер на квартиру в 9-поверховому будинку, планування якого було розроблено спеціально для співачки.

У 1991 році Ротару орендувала на 20 років історичну будівлю, що опинилися під загрозою знесення, відреставрувала її і відкрила студію звукозапису. Пізніше вона викупила цей будинок і землю навколо нього. Зараз там розташовується розкішний готель Вілла Софія.

Сама Ротару проживає в невеликому селищі Нікіта біля Ялти, де її син Руслан вибудував комфортний особняк. У селищі артистка проводить більшу частину вільного часу, сюди до неї з’їжджаються діти та онуки.

Крім того, в Ротару є чотирикімнатна квартира в центрі Києва, а також двоповерховий котедж у лісі с. П’ятихатки в районі Конча-Заспи.

У 2004 році під час Помаранчевої революції в Україні Софія Ротару була на Майдані та разом із сім’єю роздавала їжу людям, незалежно від їх політичних поглядів.

А пізніше, в 2006 році, вона брала активну участь у парламентських виборах і балотувалася в народні депутати під другим номером у списку Блоку Литвина.

З початком подій на Євромайдані та російської агресії на Донбасі Софія Михайлівна не була настільки активною. Коментуючи події в центрі Києва, вона вірила, що “переможе розум і здоровий глузд“.

У 2014 році Ротару скасувала концерти в Криму, а також відмовилася від всіх гастролей по Росії. Колишній концертний директор Ротару Ольга Коняхіна пояснила, що таке рішення пов’язане з політичною історією. Напередодні в День незалежності України в мережі з’явилося фото, на якому Ротару з сім’єю стоїть з українським прапором. Під знімком був короткий підпис: “Слава Україні!”.

– Софія Михайлівна не хоче виступати зараз ні в Росії, ні в Україні, хоча, звичайно, пропозиції є. Вона не вважає доречним виходити на сцену тоді, коли в її рідній країні свистять кулі. Важко переживає те, що відбувається і не знає, що робити далі, – говорили наближені співачки.

В одному з інтерв’ю сестра Ротару Лідія Хлябич зізналася, незважаючи на те, що під час Євромайдану артистка перестала виступати та переживала певні фінансові труднощі, вона допомагала грошима бійцям української армії.

Читайте: Ротару впала на концерті

При цьому сама Ротару свою громадянську позицію позначала так:

– Громадянська позиція у мене одна – я за мир у всьому світі! Я молдаванка, народжена в СРСР, ми були однією сім’єю, і мені боляче дивитися на конфлікти, що відбуваються між нашими країнами.

Після анексії Росією Криму, Софія Ротару відмовилася приймати російське громадянство. Вона пояснила, що прописана в Києві, тому за законом російський паспорт їй мати не дозволено.

– Але, з іншого боку, якщо Володимир Володимирович подарує мені російський паспорт, як Депардьє, я б не відмовилася. Не треба буде дозвіл на роботу оформляти, – зазначила вона.

Зараз Софія Ротару рідко з’являється на сцені. У березні 2017 року вона виступила на творчому вечорі композитора Руслана Квінти. Не менш приємним сюрпризом стала її поява на музичному фестивалі Жара в Баку, де Ротару порадувала шанувальників улюбленими хітами. На сцену Софія Михайлівна вийшла в шикарній червоній сукні-вишиванці.

До речі, на святкування свого 70-річного ювілею Софія Ротару разом із родиною поїхала на Сардинію. Кажуть, таке рішення артистка прийняла для того, щоб не образити ні українських, ні російських шанувальників.

– Це компромісне рішення. Адже якби Софія Михайлівна вирішила відзначити ювілей у Росії, то на неї образилися б в Україні. А якщо влаштує бенкет у рідній країні, – мільйони російських шанувальників затаять образу. Саме тому для публічного святкування дня народження Софія Михайлівна обрала сонячний Баку. А ювілей вона відзначить у колі сім’ї на острові Сардинія, – пояснив директор співачки Сергій Лавров.

У 2016 році свій день народження співачка теж святкувала в Італії. Разом зі своїм сином, невісткою та онуками вона вирушила в одне з курортних містечок Тоскани – Форте-дей-Мармі.

У Криму Софія Ротару зараз буває рідко, у кращому випадку – раз на рік.

– На жаль, вирватися у Крим та на Віллу Софію у неї виходить украй рідко. Причина банальна і проста: відсутнє повітряне сполучення, а добиратися автомобілем, як ви розумієте, не тільки довго, але і вкрай виснажливо, – пояснив Сергій Лавров.

12 листопада 2017 року Софія Михайлівна взяла участь у церемонії вручення однієї з найголовніших музичних нагород у РФ – Золотий грамофон.

Тоді серед нагороджених артистів було чимало українців. Цікаво, але нагороду Ротару на сцені особисто вручила права рука глави МЗС РФ Сергія Лаврова – Марія Захарова.

Кількома днями після цього артистка поділилася знімками з фотосесії для українського журналу ELLE. На стильних світлинах Ротару позувала разом з онукою та невісткою.

Травневі свята Софія Ротару зустріла з родиною в Києві. Співачка влаштувала ніжну фотосесію у вишиванках українських дизайнерів на фоні магнолій у ботанічному саду.

До речі, суми гонорарів Ротару в Росії давно перестали бути таємницею.

У квітні концертний директор співачки відверто зізнався, що на корпоративах у російських олігархів Ротару отримує від €25 тисяч за 2-3 пісні.

Причому подібних виступів у співачки від 5 до 10 на місяць.





























Софії Ротару – 71! Чому вона відмовилася від громадянства РФ і скільки отримує на корпоративах / 15 фотографий

Факти ICTV також писали про про українських музикантів, які роблять нашу країну відомою в усьому світі.

Фото: Instagram, сайт Софії Ротару, Gdezhivet