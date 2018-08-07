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Українські зірки без макіяжу – топ-10 фото (ГОЛОСУВАННЯ)

Як виглядають українські зірки без макіяжу влітку? Факти ICTV зробили підбірку фото та запустили голосування.

Українські зірки без макіяжу

Ми звикли бачити їх у блискучих вбраннях і з неперевершеним макіяжем. Однак у реальному житті зірки часто нехтують мейкапом.

Чимало знаменитостей не соромляться ділитися з шанувальниками “натуральними” фото в соціальних мережах.

Факти ICTV зібрали знімки українських зірок без макіяжу. Чия натуральна краса вразила вас найбільше?

Читайте: Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald – як провести День Незалежності на ZaxidFest 2018

Ми також пропонували обрати найстильнішу жінку в українській політиці.

Фото: nadyadorofeevayulia_zoriyreginatodorenkokosadchacybulskayakamenskuxlobodaofficialslava_kaminskavikanablackolgasumska

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