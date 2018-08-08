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Фінальний сезон Карткового будинку – дата виходу

Фінальний 6 сезон серіалу Картковий будинок вийде на стрімінговом сервісі Netflix 2 листопада 2018 року.

Картковий будинок

Про це йдеться на офіційній сторінці серіалу Картковий будинок у Twitter.

– Фінальний сезон. 2 листопада, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Тизер 6 сезону Карткового будинку

Netflix також випустив перший постер майбутнього сезону серіалу Картковий будинок.

Він повторює постер першого сезону, однак у президентському кріслі тепер сидить Клер Андервуд (Робін Райт).

До слова, раніше в мережі з’явився постер серіалу Картковий будинок із Кремлем у крові.

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