Подруга Нємцова та коханка чоловіка Ані Лорак. Фіналістки Міс Україна Всесвіт 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 пройде 14 серпня у Києві. За корону змагатимуться подруга Бориса Нємцова, коханка чоловіка Ані Лорак, а також учасниці шоу Холостяк.
Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться у вівторок, 14 серпня, у Fairmont Grand Hotel у Києві. Початок – о 20.00.
Переможниця представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2018.
Цього року серед конкурсанток багато цікавих персон.
За звання головної красуні України побореться свідок вбивства Бориса Нємцова 25-річна Анна Дурицька з Білої Церкви, а також коханка чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Бєляєва.
Нещодавно дівчину помітили в караоке-клубі в компанії Мурата Налчаджиоглу, після чого розгорівся скандал про зраду чоловіка Ані Лорак.
Також у фіналі конкурсу зустрінуться переможниця 6 сезону шоу Холостяк Альона Лесик і фіналістка 8 сезону – Галина Присташ.
Читайте: Українські зірки без макіяжу – топ-10 фото (ГОЛОСУВАННЯ)
Факти ICTV зібрали фото 18 фіналісток і пропонують обрати свою фаворитку.
Раніше стало відомо, що вперше за всю історію конкурсу трансгендер представить Іспанію на Міс Всесвіт 2018.
Фото: missukraine_universe