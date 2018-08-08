PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Подруга Нємцова та коханка чоловіка Ані Лорак. Фіналістки Міс Україна Всесвіт 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)/

Подруга Нємцова та коханка чоловіка Ані Лорак. Фіналістки Міс Україна Всесвіт 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 пройде 14 серпня у Києві. За корону змагатимуться подруга Бориса Нємцова, коханка чоловіка Ані Лорак, а також учасниці шоу Холостяк.

Міс Україна Всесвіт 2018

Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться у вівторок, 14 серпня, у Fairmont Grand Hotel у Києві. Початок – о 20.00.

Переможниця представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2018.

Цього року серед конкурсанток багато цікавих персон.

За звання головної красуні України побореться свідок вбивства Бориса Нємцова 25-річна Анна Дурицька з Білої Церкви, а також коханка чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Бєляєва.

Нещодавно дівчину помітили в караоке-клубі в компанії Мурата Налчаджиоглу, після чого розгорівся скандал про зраду чоловіка Ані Лорак.

Також у фіналі конкурсу зустрінуться переможниця 6 сезону шоу Холостяк Альона Лесик і фіналістка 8 сезону – Галина Присташ.

Читайте: Українські зірки без макіяжу – топ-10 фото (ГОЛОСУВАННЯ)

Факти ICTV зібрали фото 18 фіналісток і пропонують обрати свою фаворитку.

Раніше стало відомо, що вперше за всю історію конкурсу трансгендер представить Іспанію на Міс Всесвіт 2018.

Фото: missukraine_universe

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка